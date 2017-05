Falsos alarmes de bomba no Luxemburgo com origem na prisão de Nancy

O Ministério Público revelou mais pormenores sobre a investigação aos falsos alertas de bomba ocorridos nas últimas semanas, entre 23 de março e 30 de abril. Sabe-se agora que os cinco falsos alarmes foram feitos pela mesma pessoa.

Depois de várias investigações, as autoridades descobriram que o autor é um recluso da prisão francesa de Nancy-Maxéville, na vizinha Lorena.

Os telefonemas foram feitos, por telemóvel, a partir do interior da cadeia. O presumível autor dos falsos alertas será um luxemburguês, de 56 anos, já com cadastro no Grão-Ducado. Atualmente está a cumprir, em França, uma pena de prisão até 2019.

As autoridades luxemburguesas já pediram à justiça francesa que facilite o interrogatório ao autor dos falsos alarmes, para apurar quais foram as suas motivações.

Recorde-se que as falsas ameaças de bomba, ou outros falsos alertas, podem ser punidos com uma pena de prisão entre oito dias e cinco anos e uma multa entre 300 e 3 000 euros.

Redação