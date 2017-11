Faltam 30 mil habitações sociais no Luxemburgo

Faltam 30 mil casas para famílias pobres no Luxemburgo. A estimativa é da Agência Imobiliária Social (AIS).

O diretor da AIS, Gilles Hempel, calcula em 30 mil o número de habitações sociais que são atualmente necessárias no grão-ducado para albergar as famílias mais carenciadas.

Gilles Hempel, ouvido em sede de comissão parlamentar, diz que há inúmeros residentes que não dispõem de meios financeiros para arrendar, muito menos para comprar casa ou apartamento, devido aos preços elevados do mercado imobiliário.

Entre as pessoas mais carenciadas estão os desempregados e os que vivem do Rendimento Mínimo Garantido (RMG).

O diretor da Agência Imobiliária Social diz que há quem more em casas insalubres e até em caves.

Este responsável considera que um dos problemas reside no facto de muitas das habitações sociais construídas há 10 anos ou mais terem sido entretanto vendidas ao preço do mercado. Daí, Gilles Hempel propor que as habitações sociais se limitem ao mercado de arrendamento de forma a permanecerem propriedade do Estado e das comunas.

Redação Latina