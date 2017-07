Família grã-ducal evacuada devido a incêndios em França

Devido aos incêndios em França, os soberanos do Luxemburgo foram evacuados esta madrugada da sua residência no sul do país vizinho, onde estão a passar férias.

A Corte Grã-Ducal confirma, numa nota enviada esta quarta-feira às redações, que os soberanos estão entre as cerca de 10 mil pessoas que foram retiradas das suas casas esta madrugada, por causa dos incêndios que já consumiram centenas de hectares perto de Bormes-les-Mimosas, na costa sul de França, entre Toulon e Saint-Tropez.

“O Grão-Duque Henri, a Grã-Duquesa Maria, o Grão-Duque Jean e outros membros da família soberana foram realojados pelas autoridades francesas e estão em segurança”, pode ler-se na nota da Corte, que acrescenta que “é prematuro fazer um balanço da situação uma vez que o incêndio está longe de estar circunscrito”.

A família grã-ducal tem uma casa de férias na praia de Cabasson, onde se reúne todos os anos por esta altura.

Redação Latina (Foto: Arquivos Corte Grã-Ducal/David Niviere)