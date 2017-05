Família de Prince planeia um reality show

Os familiares de Prince estão a planear lançar um reality show televisivo, de acordo com o site TMZ.

A vida de Prince sempre foi muito envolta em mistério e em imprevisibilidade, tanto que foram estes e muitos outros fatores que levaram com que o artista se tornasse não só uma estrela musical como um ícone fora da música. A melhor forma de homenagear a vida de alguém tão complexamente secreto poderia passar por criar um reality show. E é precisamente isso que a família de Prince está a preparar.

Esse foi, inclusive, o motivo que levou com que a família do músico tivesse impedido o lançamento de Deliverance, o novo EP com gravações inéditas, já que estas mesmas gravações serão utilizadas na série de televisão. O enredo centrar-se-á na maneira como “as vidas [da família de Prince] se alteraram desde a sua morte”, segundo adianta a Blitz.

Segundo avança o website TMZ, o reality show ainda está numa fase de produção e ainda não terá sido adquirida por numa estação de TV.