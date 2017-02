Família triste e zangada com Adele

Os motivos prendem-se com o alegado casamento secreto de Adele.

A cantora britânica de 28 anos, de acordo com a imprensa inglesa, ter-se-á casado com o empresário Simon Konecki de 42 (na foto em cima), com todo o secretismo à mistura, nos Estados Unidos, mas o matrimónio não terá agradado à família da cantora.

A polémica estalou por altura da cerimónia dos prémios Grammy. Durante o seu discurso de agradecimento por ter conquistado cinco Grammy, Adele terá mencionado o seu marido e, aquilo até até aí pertenceria ao campo da especulação, passou ao campo da certeza.

Segundo o jornal Mirror, citado pelo Notícias ao Minuto, Adele ter-se-á esquecido de convidar uma parte da família para a cerimónia. Aparentemente, ter-se-á esquecido de comunicar que havia contraído matrimónio.

Uma fonte próxima da artista chegou a referir que “Adele e Simon têm uma grande família, mas alguns dos que lhes são mais próximos não estavam ao corrente de um casamento iminente e ficaram chocados ao perceber que a cerimónia tinha acontecido”. A mesmo fonte acrescenta ainda que a família “se sente desapontada, caso seja mesmo verdade”. “Eles percebem que o casal queira proteger a sua privacidade, mas ficaram surpreendidos por se verem postos de parte pelos seus próximos”.

Até à data, Adele ainda não comentou a especulação que se criou em torno do alegado casamento.

Recorde-se que Adele e o marido ficaram noivos em outubro de 2016 e, juntos, têm um filho, Angelo, de quatro anos de idade.

(Foto: Metro)