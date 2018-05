Famílias de acolhimento: Entre 10 a 14 crianças em lista de espera por mês

Há, todos os meses, no Luxemburgo, cerca de 10 a 14 crianças em lista de espera para serem entregues a uma família de acolhimento. As crianças até aos três anos de idade são aquelas que mais facilmente conseguem um lugar.

Os dados são do ministro da Educação e aparecem hoje na resposta de Claude Meisch a uma questão parlamentar do deputado Marc Baum, do Déi Lénk.

Questionado sobre o número de crianças que se encontram atualmente em famílias de acolhimento, o ministro indica que são 536. Em 477 casos, tratou-se de uma decisão judicial. Além dos menores em famílias de acolhimento, o ministro revela ainda que outras 546 crianças estão em centros de acolhimento.

Tendo em conta as listas de espera, o número de famílias dispostas a acolher um menor continua a ser insuficiente. Desde março de 2017, o ministério recebeu apenas 44 candidaturas: 12 de pessoas solteiras e 32 de casais. Desde então, 12 candidaturas obtiveram luz verde. Trinta e duas estão ainda em análise, sendo que esta fase dura, em média, cerca de seis meses.

Importa lembrar que os interessados em acolher menores neste regime são obrigados a seguir uma formação de 54 horas. Além disso, são chamados para entrevistas com assistentes sociais e psicólogos.

Redação Latina