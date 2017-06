Famílias de acolhimento: Governo tenciona apresentar projeto de lei ainda este ano (C/ÁUDIO)

O Governo tenciona apresentar ainda este ano um projeto de lei sobre o acolhimento de menores carenciados no seio de famílias. O objetivo é especificar o papel e as regras deste tipo de acolhimento de menores, de acordo com o ministro da Educação.

Respondendo a uma questão parlamentar da deputada Françoise Hetto (CSV), Claude Meisch lembrou as condições exigidas para que um agregado possa acolher um menor em situação vulnerável. Ser maior de idade, viver em território luxemburguês, falar uma das três línguas oficiais do país e ter capacidade para oferecer à criança ou adolescente os cuidados necessários são os principais critérios.

O ministro revelou também que o processo dura, em média, cerca de seis meses.

Questionado sobre quantas famílias estão em lista de espera, o ministro limitou-se a adiantar que o ministério tem atualmente em mãos 57 candidaturas de pontenciais famílias de acolhimento.

As famílias de acolhimento são remuneradas. Para acolher uma criança de oito anos, por exemplo, o vencimento mensal é de cerca de 1.750 euros, como nos explicou, há uns meses, Daniela Aranda, uma das responsáveis do Gabinete Nacional da Infância – tutelado pelo Ministério da Educação Nacional, da Infância e da Juventude.

Explicações de Daniela Aranda sobre a remuneração das famílias de acolhimento. Acolhimento de menores que será alvo de uma lei que está a ser elaborada pelo Ministério da Educação.

Redação Latina