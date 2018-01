Famílias do Luxemburgo gastam 1 400 euros por ano em roupa

A população do Luxemburgo gastou 824,5 milhões de euros na compra de vestuário em 2016. Isto representa 1 400 euros por habitante, de acordo com um estudo do gabinete europeu das estatísticas (Eurostat), anunciado hoje.

No conjunto da União Europeia (UE), o Luxemburgo ocupa o quarto lugar neste segmento específico dos gastos com peças de vestuário. A média europeia é de 600 euros anuais, por habitante.

Em relação ao calçado, cada residente gasta cerca de 300 euros por ano, ou seja, três vezes mais do que a média europeia.

Redação Latina