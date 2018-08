Famílias do Luxemburgo são das que mais poupam na UE

Os residentes do Luxemburgo são dos que mais poupam na União Europeia (UE). Dados referentes a 2016 divulgados hoje pelo Eurostat colocam o grão-ducado no topo da lista, com a taxa de poupança das famílias a rondar os 20%.

O gabinete europeu de estatística revela também que o valor tem-se mantido relativamente estável desde 2009, verificando-se um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao ano de 2000.

Na comparação europeia, e a seguir ao Luxemburgo, surge a Suécia (19%), a Alemanha (17%) e a França (14%). Na parte oposta da tabela estão Chipre (-2%), Lituânia (0%), Letónia (3%) e Polónia (4%).

A taxa de poupança das famílias diz respeito à poupança bruta dividida pelo rendimento bruto disponível.

Redação Latina/Lusa