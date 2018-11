Famílias do Luxemburgo são as que mais poupam na UE

Não há famílias mais poupadas na União Europeia (UE) do que as do grão-ducado. É que o revela hoje o Eurostat, neste dia Mundial da Poupança.

Por cá, a taxa de poupança das famílias é de 20% do rendimento disponível. Nos dados do gabinete europeu de estatísticas, referentes a 2017, Portugal aparece entre os países em que as famílias menos poupam, com uma taxa de 4,7%.

De realçar que o estudo do Eurostat engloba apenas 19 dos 28 Estados-membros da UE devido à falta de dados atualizados por parte de Bulgária, Croácia, Grécia, Eslováquia, Irlanda, Malta, Roménia, Polónia e Reino Unido.

Redação Latina