Famílias monoparentais representam 46% do risco de pobreza no Luxemburgo – CSL

A diferença entre ricos e pobres é cada vez maior no Luxemburgo, já que os salários mais elevados aumentam com muito mais frequência do que os mais modestos, conclui o balanço anual do “panorama social” da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL)

Este organismo sublinha, no seu estudo, que o poder de compra dos trabalhadores com salários mais altos cresceu 0.74%, entre 2015 e 2016, e diminuiu em 0,2%, para os que auferem salários mais modestos.

Esta clivagem era menos acentuada em 2013 e 2014. Nesses dois anos, o poder de compra aumentou para todos os trabalhadores, mas os que recebem ordenados mais baixos ficaram cada vez mais empobrecidos, daí para cá.

Com 46% da taxa de risco de pobreza, as famílias monoparentais são as mais atingidas por esta tendência, em prol do crescimento da disparidade salarial e da crescente perda do poder de compra dos trabalhadores que recebem salários demasiado modestos para o elevado custo de vida do país.

Para Jean-Claude Reding, presidente do CSL, esta desigualdade só pode ser combatida com um aumento do salário mínimo, que continua a ser muito baixo no Luxemburgo, para fazer frente ao elevado custo de vida.

