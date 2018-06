Famílias de pessoas com problemas auditivos vão ter direito a cursos de língua gestual

As famílias de pessoas com problemas de audição vão ter direito a cursos de língua gestual. Esta é uma das alterações ao projeto de lei sobre o reconhecimento da língua gestual alemã, aprovadas na segunda-feira pelos membros de várias comissões parlamentares.

A ideia é que os familiares das pessoas com dificuldades auditivas possam aprender a comunicar desta forma. Para isso, o texto prevê 100 horas de aulas gratuitas, que serão lecionadas pelo novo Centro para o Desenvolvimento das Competências Linguísticas.

No futuro, as pessoas surdas ou com problemas auditivos vão poder utilizar a língua gestual e recorrer a um tradutor quando se deslocam às administrações públicas. As despesas ficam a cargo do Estado.

Outro dos pontos principais do texto diz respeito ao ensino. Com a futura lei, todos os alunos com problemas de audição terão direito a seguir o ensino fundamental e o secundário em língua gestual. Convém no entanto referir que as disposições do texto sobre o ensino só deverão começar a ser aplicadas dois anos depois de o projeto de lei entrar em vigor.

Redação Latina (Foto: chd)