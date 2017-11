Mais famílias vão poder beneficiar do ‘subsídio de vida cara’

Vai ser alterado o cálculo que dita a atribuição do chamado ‘subsídio de vida cara’ (“Allocation de vie chère”, em francês). As alterações deverão entrar em vigor em 2018. A decisão foi tomada na última reunião do Conselho de Ministros.

Para já, sabe-se que o abono de família, o subsídio da rentrée escolar e o subsídio de nascimento vão deixar de ser tidos em conta no momento de decidir se um agregado familiar tem ou não direito a receber o ‘subsídio de vida cara’.

Estas alterações fazem com que a partir de 2018 mais famílias possam aceder a esta ajuda do Estado.

Importa no entanto referir que os montantes do subsídio não vão ser alterados.

