Famosa cantora da lambada encontrada morta

No seu site oficial pode ler-se que, graças a “Chorando se foi”, Loalwa foi “uma das 20 vozes mais ouvidas no mundo”, de acordo com classificação no “Guiness World Records”.

Ao longo de uma carreira que durou mais de quatro décadas, Kaoma vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo, incluindo de trabalhos a solo, e ganhou mais de 80 discos de ouro e platina. “Chorando se foi” foi um dos singles que mais vendeu na Europa, com mais cinco milhões de cópias.