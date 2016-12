Fãs de atriz Carrie Fisher criam a sua estrela no ‘Passeio da Fama’ de Hollywood

Fãs da atriz Carrie Fisher, que morreu na terça-feira aos 60 anos, criaram uma estrela em sua homenagem no Passeio da Fama de Hollywood, que a protagonista de “Guerra das Estrelas” não integra oficialmente.

Inúmeras fotografias e vídeos dessa homenagem espontânea circulavam na quarta-feira nas redes sociais, com as imagens a mostrarem os fãs a depositarem flores e velas junto à improvisada estrela de Carrie Fisher, conhecida sobretudo como a princesa Leia da trilogia original da “Guerra das Estrelas”.

“Que a força esteja sempre contigo. Esperança”, lia-se numa mensagem colocada sob o nome da atriz.

Mark Hamill, companheiro de Carrie Fisher na “Guerra das Estrelas”, que dava a vida a Luke Skywalker, partilhou na rede social Twitter uma imagem da estrela, sob um sabre de luz, com a mensagem: “Ela levou um pedaço de todos nós com ela”.

Carrie Fisher morreu na terça-feira aos 60 anos em Los Angeles, dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco.

A sua mãe, a também atriz Debbie Reynolds, conhecida sobretudo por “Serenata à Chuva” (“Singing in the Rain”, de 1952), morreu um dia depois, na quarta-feira, aos 84 anos, com um derrame cerebral.

