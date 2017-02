Fãs de Bowie querem estátua do músico

Muitos já são os fãs do falecido músico David Bowie que o querem homenagear erguendo uma estátua em sua memória.

Um ano após a sua morte surge a ideia de perpetualizar Bowie com uma estrutura, em aço inoxidável, de cerca de nove metros de altura. A estátua teria a forma do emblemático raio presente na capa do disco Aladdin Sane (1973).

A organização deste projeto diz já ter contactado a equipa de Bowie em Nova Iorque e que o local também já está escolhido para erguer a estrutura, seria em Brixton, no sul do país, num local muito próximo da casa onde Bowie nasceu, em 1947.

A organização pretende realizar esta homenagem recorrendo a crowdsourcing, tendo sido desenvolvida uma página onde os interessados poderão fazer doações. O valor necessário é de 990 mil libras, cerca de 1 milhão e 170 mil euros.

Veja o projeto em baixo: