Fãs de George Michael não podem visitar túmulo do cantor

Três meses após a sua morte, George Michael foi sepultado no cemitério de Highgate, em Londres, numa cerimónia tão privada que contou apenas com os familiares e amigos mais próximos.

A exclusividade e privacidade, ao que tudo indica, são para manter uma vez que o cemitério proibiu as visitas ao túmulo do músico. Michael foi enterrado num área onde as visitas guiadas ao cemitério não têm acesso.

Outras personalidade lá sepultadas podem ser visitadas, como é o caso de Patrick Caufield e Christina Rossetti, mas não George Michael, já que a família não quer que o local passe a ser um ponto turístico de afluência.