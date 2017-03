Fãs muito preocupados com Eric Clapton

Tem sido uma semana complicada para Eric Clapton.

No início da semana, o guitarrista teve de cancelar dois concertos agendados para Los Angeles devido a uma grave bronquite.

Ontem, quinta-feira (30/03), dia em que fez 72 anos, Clapton foi fotografado a sair do aeroporto daquela cidade numa cadeira de rodas, acompanhado por uma das suas filhas, o que automaticamente gerou especulação sobre o estado de saúde do músico.

Não há informação nem sobre o estado de saúde de Clapton nem se os concertos serão remarcados.

Esta já não é a primeira vez que o lendário músico sofre de problemas de saúde. No ano passado, ter-lhe-á sido diagnosticada neuropatia periférica, algo que está diretamente relacionado com a falta de coordenação dos músculos com o corpo.

(Foto principal: Kevin Mazur/WireImage)