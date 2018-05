FC Porto festeja título da I Liga com triunfo sobre o Feirense

O FC Porto venceu hoje em casa o Feirense, por 2-1, em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que serviu de consagração dos novos campeões nacionais, coroados no sábado, após o empate entre Sporting e Benfica.

Sérgio Oliveira (37 minutos) e Yacine Brahimi (59) marcaram os golos dos ‘dragões’, que passaram a somar 85 pontos, mais sete do que os rivais lisboetas, quando falta disputar apenas uma jornada.

O Feirense, que vinha de duas vitórias consecutivas, reduziu por Valencia (90+1 minutos) e segue na 15.ª posição, com 30 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

Presidente da República felicita FC Porto pela conquista do campeonato de futebol

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje os dirigentes, o treinador e os adeptos do Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato nacional de futebol.

“Queria felicitar quer o clube, quer o treinador, os dirigentes, a começar no presidente, quer, naturalmente, os adeptos. Estão de parabéns”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas após as cerimónias da procissão de Nossa Senhora da Saúde, em Lisboa, que acompanhou.

O FC Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 28.ª vez no sábado, ao beneficiar do empate a zero entre o Sporting e o Benfica, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Ficha de jogo

Jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto – Feirense: 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Sérgio Oliveira, aos 37 minutos.

2-0, Brahimi, 59.

2-1, José Valência, 90+1.

Equipas:

– FC Porto: Casillas, Ricardo, Diego Reyes (Óliver, 70), Marcano, Alex Telles, Otávio (Hernâni, 46), Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Soares (Aboubakar, 56) e Marega.

(Suplentes: Vaná, Maxi Pereira, Hernâni, Aboubakar, Óliver, Gonçalo Paciência e Corona.)

Treinador: Sérgio Conceição.

– Feirense: Caio, Diga (José Valência, 81), Flávio Ramos, Briseño, Kakuba, Cris, Tiago Silva, Edson Farias (Hugo Seco, 58), Crivellaro, Luís Machado e João Silva (Karamanos, 81).

(Suplentes: Miskiewicz, Luís Rocha, Bruno Nascimento, José Valência, Karamanos, Luís Aurélio e Hugo Seco.)

Treinador: Nuno Manta Santos.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Crivellaro (41), Briseño (71), Sérgio Oliveira (85) e Hugo Seco (90).

Assistência: 50.027 espetadores.