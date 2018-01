FC Porto e Sporting em luta pelo título de ‘campeão de inverno’

O FC Porto e o Sporting discutem no domingo o estatuto de ‘campeão de inverno’ da I Liga de futebol, recebendo Vitória de Guimarães e Marítimo, respetivamente, na 17.ª e última jornada da primeira volta.

‘Dragões’ e ‘leões’, que nunca tinham completado ambos 16 jornadas invictos, apresentam-se separados por dois pontos, com vantagem para o FC Porto, que joga às 20:15, depois de conhecer o resultado do Sporting.

Líder do campeonato, com 42 pontos, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, equipa que os portistas afastaram na Taça de Portugal (4-0), embora seja tradicionalmente um adversário difícil.

O Sporting, que vem de empate 1-1 na Luz frente ao Benfica, joga às 18:00 em casa com o Marítimo, sexto classificado, que vem de derrota caseira com o Desportivo de Chaves.

Antes, o tetracampeão Benfica, que dista cinco pontos do comando, joga no terreno do Moreirense, 14.º classificado, sabendo que já não tem muita margem de erro para continuar a lutar pelo título.

Com 37 pontos, os ‘encarnados’ foram igualados pelo o Sporting de Braga, que abriu a jornada no sábado com uma vitória sobre o Rio Ave por 2-1.

O programa arranca pela manhã, com o encontro entre o tranquilo Desportivo de Chaves (8.º) e o aflito Desportivo das Aves (15.º), vindo de três derrotas seguidas e somente um ponto acima da linha de despromoção.

Programa da 17.ª jornada:

– Sábado, 06 jan:

Sporting de Braga – Rio Ave, 2-1.

– Hoje, 07 jan:

Desportivo de Chaves – Desportivo das Aves, 11:45.

Moreirense – Benfica, 17:00.

Sporting – Marítimo, 19:00.

FC Porto – Vitória de Guimarães, 21:15.

– Segunda-feira, 08 jan:

Paços de Ferreira – Portimonense, 20:00.

Estoril-Praia – Feirense, 22:00.

– Terça-feira, 09 jan:

Tondela – Vitória de Setúbal, 20:00.

Belenenses – Boavista, 22:00.