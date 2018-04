FC Porto tenta recolocar-se a um ponto do Benfica, Sporting joga em convulsão

O FC Porto precisa de vencer hoje (19:00, hora luxemburguesa) na receção ao Desportivo das Aves, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, para se recolocar a um ponto do líder Benfica, em vésperas da deslocação à Luz.

Depois do triunfo dos ‘encarnados’ no Bonfim, por 2-1, no sábado, com um ‘bis’ do avançado mexicano Raúl Jiménez, incluindo um penálti aos 90+2 minutos, os ‘dragões’ ficaram, provisoriamente, a quatro pontos.

Os ‘azuis e brancos’, que em casa só cederam dois pontos, na receção ao tetracampeão em título Benfica (0-0), perderam por 2-0 na última ronda, no Restelo, com o Belenenses, num desaire que lhes custou uma liderança que ostentavam quase desde o início.

Por seu lado, o Desportivo das Aves, que perdeu os últimos três jogos, chega ao Dragão necessitado de pontos para fugir aos últimos lugares, sendo que só soma mais um ponto do que o Feirense e dois face ao lanterna-vermelha Estoril Praia.

As atenções do dia não estarão, porém, apenas centradas no Porto, uma vez que, pelas 21:15 (hora luxemburguesa), o Sporting recebe o Paços de Ferreira, numa altura em que os ‘leões’ atravessam uma crise, mais uma originada pelo presidente Bruno de Carvalho.

Um ‘post’ após o 0-2 no reduto do Atlético de Madrid, para a Liga Europa, provocou uma reação pública dos jogadores e a resposta do líder foi dizer que os jogadores, apelidados de “meninos mimados’, estavam todos suspensos.

Uma reunião de última hora terá pacificado, pelo menos para fora, o conflito entre presidente e jogadores, já que, em conferência de imprensa, o treinador Jorge Jesus disse que não havia suspensos e os melhores jogariam.

Ainda assim, é grande a expectativa para tudo o que vai acontecer em Alvalade, onde o Sporting pode ganhar folga na luta pelo terceiro lugar, depois do empate a dois golos cedido pelo Sporting de Braga no reduto do Feirense.