Fecho do Banco Credemlux atira 15 trabalhadores para o desemprego

Trabalham para a empresa há cerca de vinte anos, em média, mas a partir de 31 de dezembro vão ficar sem emprego. O anunciado fecho do Banco Credemlux vai atirar 15 trabalhadores para o desemprego, de acordo com os sindicatos ALEBA, OGBL e LCGB.

Depois de “longas discussões e negociações difíceis” no Gabinete Nacional de Conciliação, as centrais sindicais informam que já assinaram um plano social.

Numa nota divulgada à comunicação social, os sindicatos apontam o dedo ao empregador, acusando-o de ter recusado assumir as suas obrigações sociais, num processo que durou cerca de um mês.

O encerramento do Credemlux prende-se com “perdas significativas” observadas este ano e com o fracasso da venda da atividade do banco no Luxemburgo.

Redação Latina (Foto: Google Maps)