Fecho do Garanti Bank atira onze trabalhadores para o desemprego

O anunciado encerramento da filial luxemburguesa do banco turco Garanti Bank vai atirar onze trabalhadores para o desemprego.

Concluídas as longas negociações com os representantes dos sindicatos ALEBA, LCGB e OGBL e a direção do banco turco, apenas dois postos de trabalho foram salvos. Os dois empregados serão transferidos para outras sucursais europeias do banco, em Malta ou na Holanda.

O fecho do Garanti Bank é mais um caso de deslocalização de serviços, que serão transferidas para a filial maltesa. O encerramento da filial luxemburguesa será formalizado a 30 de junho deste ano.

Num comunicado de imprensa, a uma só voz, os sindicatos lamentam a decisão da empresa.

(foto: Pierre Matgé)

Redação Latina