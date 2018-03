Feira da primavera começa hoje na LuxExpo

A tradicional feira da primavera “Springbreak Luxembourg” arranca hoje na LuxExpo, em Kirchberg.

A abertura do certame está marcada para as 16:30, na presença da secretária de Estado da Economia, Francine Closener, e da burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

Os visitantes podem desfrutar, até domingo, de preços vantajosos de uma vasta gama de produtos, desde mobiliário de exterior a artigos de moda, cozinhas com equipamentos eletrónicos, passando ainda por produtos gastronómicos, nacionais e internacionais.

Os vinhos da Mosela são outra atração do “Springbreak”. O respetivo ‘stand’ é palco do lançamento do novo espumante inspirado no novo slogan do país “Luxembourg, Let’s make it happen!”

