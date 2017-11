Feira do Estudante 2017 arranca hoje na LuxExpo

Arranca hoje, na LuxExpo – The Box, em Kirchberg, a edição 2017 da Feira do Estudante, um evento incontornável da Grande Região, no que toca à informação sobre o ensino superior. Digitalização, ciências do espaço, tecnologia, logística e economia são os temas em destaque.

Com o slogan “go digital”, a 31.ª edição do certame conta, este ano, com uma plataforma dedicada à área digital, respetivas profissões mais procuradas e formações específicas.

A última edição do salão foi visitada por mais de 9.000 pessoas e registou a presença de expositores vindos de 15 países.

À semelhança dos anos anteriores, o salão é também uma ocasião para ficar a conhecer melhor a Universidade do Luxemburgo.

A Feira do Estudante 2017 realiza-se hoje e amanhã, na LuxExpo – The Box, Kirchberg, na cidade do Luxemburgo. O salão abre às 9:30.

