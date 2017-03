Feira Nacional do Cavalo, na Golegã

É na Golegã, desde há muito considerada a Capital do Cavalo, que decorre uma das mais importantes feiras do seu género em Portugal e no mundo. Nesta feira estão presentes os melhores exemplares de todos os criadores, puro-sangue criados em terras lusas e exportados para vários locais no globo. A Feira Nacional do Cavalo é sinónimo de qualidade onde se apresentam e transacionam um dos mais belos animais do mundo, o cavalo puro-sangue lusitano.