“Fenómeno anti-vacinação tem crescido nos últimos anos no Luxemburgo” – Médica

Foto: Lusa

A chefe do departamento de Medicina Preventiva e Social disse à Rádio Latina que o fenómeno anti-vacinação tem vindo a crescer nos últimos cinco anos, no Luxemburgo.

Entrevistada no âmbito da Semana Europeia de Vacinação, a médica Simone Steil teceu duras críticas àquilo que apelida de “lobby anti-vacinação”, associações que divulgam ideias erradas sobre o medicamento, acabando por assustar e convencer jovens pais não vacinar os filhos.

Questionada sobre a alegada relação entre a vacina e doenças como autismo ou esclerose múltipla, Simone Steil sublinha que não há estudos científicos que confirmem essa teoria.

De acordo com as sondagens do Ministério da Saúde, realizadas de cinco em cinco anos, o Luxemburgo tem uma taxa de vacinação de 95%.

Redação Latina