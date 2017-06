Festa da Giesta em Wiltz, uma tradição desde 1949

Depois da Peregrinação de Nossa Senhora de Fátima no dia da Ascensão, a cidade de Wiltz reata agora laços com mais uma tradição.Trata-se da “Festa da Giesta” que é celebrada, todos os anos, durante o fim-de-semana de Pentecostes.

Desde 1949 que a cidade nortenha celebra a giesta, homenageando assim a beleza das colinas de giesta douradas que rodeiam Wiltz na primavera.

Do programa desta celebração de quatro dias, que arranca esta sexta-feira, às 20:00, destaque para duas exposições sobre esta planta arbustiva que podem ser contempladas no Castelo de Wiltz e ainda para os torneio de futebol, a realizar no sábado, no centro desportivo, a partir das 09:00.

O momento mais aguardado e também o que atrai mais visitantes é o corso florido. O desfile está marcado para as 14:30 de segunda-feira.

Redação Latina (foto: John Lamberty)