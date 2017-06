Festa Nacional já mexe

Foto: visitluxembourg.com

O Luxemburgo assinala amanhã a Festa Nacional, que celebra o aniversário do soberano, mas os festejos populares começam esta quinta-feira e têm como ponto alto o tradicional fogo-de-artifício na capital do país.

Nos últimos dias, as principais artérias e pontos turísticos da cidade do Luxemburgo engalanaram-se, com muitas bandeiras tricolores (vermelho, branco e azul) para receber a Festa Nacional.

Milhares de pessoas são esperadas esta noite quando, a partir das 23:00, for lançado o tradicional fogo-de-artifício em honra do Grão-Duque Henri. O espetáculo pirotécnico será lançado desde a recém-restaurada ponte Adolfo.

Depois do fogo-de-artifício, há música em vários pontos da cidade. Bares e discotecas estão abertos até ser dia.

Mas o programa oficial da Festa Nacional luxemburguesa começa esta tarde.

Às 16:00 procede-se ao render da guarda no Palácio Grão-Ducal, um ato muito apreciado pelos turistas que visitam a cidade.

Para assinalar o sexagésimo segundo aniversário do Grão-Duque Henri, o casal grão-ducal visita este ano Bettembourg, onde se encontrará, entre outros, com o burgomestre daquela comuna Laurent Zeimet. O início da visita está marcado para as 18:00.

De regresso à capital, às 21:20, arranca o tradicional cortejo das tochas na ‘Grand-Rue’ e termina na avenida da Gare.

Amanhã, a cerimónia oficial do Feriado Nacional realiza-se na Philharmonie, em Kirchberg, pelas 10:00.

Na ocasião serão entregues condecorações e são esperados os discursos alusivos à efeméride por parte, entre outros, do primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Depois, pelas 11:30, realiza-se o desfile militar na avenida da Liberdade, na presença da família grã-ducal e dos mais altos representantes do Estado.

A cerimónia religiosa do ‘Te Deum’, na Catedral de Notre-Dame, às 16:30, encerra o programa oficial dos festejos.

Redação Latina