Festival de Cinema Brasileiro: Filme “Deserto” hoje na Cinemateca (C/ÁUDIO)

O filme “Deserto”, com o ator Lima Duarte, é exibido hoje na Cinemateca da cidade do Luxemburgo, no Festival de Cinema Brasileiro.

O filme conta a história de um grupo de artistas que decide instalar-se numa pequena aldeia, onde acaba por fundar uma comunidade, após uma digressão pelo sertão brasileiro. Além do conhecido Lima Duarte, “Deserto” tem no elenco Magali Biff e Cida Moreira.

Das nove películas que compõem esta edição do certame, este é o filme de eleição da diretora do festival, Pieca Levy.

Sobre Lima Duarte – bem conhecido do público português –, Pieca Levy diz que o ator “dá um show”, numa performance que aborda o tema da velhice.

“Deserto” é projetado esta terça-feira, às 18:30, na Cinemateca, na cidade do Luxemburgo.

O Festival de Cinema Brasileiro termina amanhã, no Ciné Starlight, em Dudelange, com a película “Gabriel e a Montanha”, de Fellipe Gamarano Barbosa, exibida às 19:30.

Redação Latina