Festival de Veneza arranca hoje com co-produção luxemburguesa em competição

O Festival Internacional de Cinema de Veneza arranca esta terça-feira, com uma co-produção luxemburguesa em competição.

“Tel Aviv on Fire”, a segunda longa-metragem do realizador palestiniano Sameh Zoabi, vai competir na categoria “Orizzonti”, consagrada aos filmes que representam as últimas tendências do cinema internacional. A película resulta de uma colaboração entre França, Israel, Bélgica e Luxemburgo (Samsa Film).

A personagem principal da película é Salam, de 30 anos, que mora em Jerusalém e trabalha como estagiário na popular telenovela palestiniana “Tel Aviv on Fire”. Para chegar aos estúdios televisivos, situados na cidade palestiniana de Ramallah, é obrigado a passar todos os dias por um posto militar, travando conhecimento com o comandante Assi. O militar acaba por se envolver na escrita do guião e Salam apercebe-se rapidamente que as ideias de Assi poderão ser determinantes para que a sua carreira de augumentista dê um salto, até que a premissa do último episódio cria polémica.

O filme “Tel Aviv on Fire” é um de 19 filmes em competição na categoria “Orizzonti” no festival de Veneza. Será exibido nos dias 1, 2 e 3 de setembro.

O Festival de Cinema de Veneza arranca esta terça-feira e termina a 8 de setembro.

Redação Latina (Foto: http://www.labiennale.org)