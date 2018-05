Festival do Cinema Brasileiro abre hoje com “O filme da minha vida” (C/ÁUDIO)

“O filme da minha vida”, de Selton Mello, abre hoje a sétima edição do Festival de Cinema Brasileiro. A película será projetada no Kinepolis Kirchberg, a partir das 19:00, na presença do ator principal Johnny Massaro.

O cartaz desta edição é composto por nove filmes, que serão exibidos no Kinepolis Kirchberg, Ciné Utopia (Limpertsberg), Cinemateca (cidade do Luxemburgo), Ciné le Paris (Bettembourg) e Ciné Starlight (Dudelange).

Ouvida pela Rádio Latina, a diretora do festival, Pieca Levy, destacou o filme de abertura e chamou ainda a atenção para a Cinemateca, que ao longo desta edição será uma verdadeira “art house”.

Ao contrário de edições anteriores, a organização do festival opta agora por não se restringir a um tema específico, algo que se explica pela crescente diversificação do cinema brasileiro. O objetivo é mostrar várias realidades do Brasil, através de vários géneros e temáticas.

Festival do Cinema Brasileiro começa hoje, no Kinepolis Kirchberg. O programa completo pode ser consultado em festivaldufilmbresilien.lu.

Redação Latina