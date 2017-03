Filha de Phil Collins perdoa-o em carta aberta

Lily Collins, a filha do músico Phil Collins, escreveu um livro onde publicou uma carta dirigida ao seu pai.

“Estás perdoado por nem sempre teres estado ao meu lado quando precisei e por não teres sido o pai que eu gostaria que tivesses sido”, pode ser lido na carta aberta, e que está a ser amplamente divulgado pela imprensa internacional. “Estás perdoado pelos erros que cometeste. Apesar de parecer estar um pouco tarde, não é. Ainda há muito tempo para melhorar”, acrescenta Lily Collins, filha do cantor e baterista com Jill Tavelman.

‘Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me’ é o nome do livro agora publicado pela artiz, de 27 anos, e que fala sobre o seu percurso pessoal e profissional.

Importante referir que Phil viveu na Suíça nos últimos anos e só via a filha – que vive nos Estados Unidos – durante as férias da escola.

(Foto: thesun)