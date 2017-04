Filho do baixista dos Metallica ‘contratado’ pelos Korn

O filho de Robert Trujillo (baixista dos Metallica), Tye Trujillo, é o mais novo elemento dos seus conterrâneos, a banda Korn.

O convite partiu da própria banda, que o justificou pela impossibilidade de Reginald ‘Fieldy’ Arvizu, o baixista oficial dos Korn, acompanhar o grupo de metal na próxima digressão pela América no Sul.

“Estamos tristes pelo Fieldy não poder alinhar connosco nesta digressão mas entusiasmados por termos connosco um jovem baixista como o Tye. Ansiosos pelo regresso do nosso irmão Fieldy quando estiver de volta aos Estados Unidos em maio”, acrescentou a banda em comunicado no Facebook.

A tour arranca dia 17 de abril e irá passar pelo Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

Seguindo as pisadas do pai, Tye já faz parte de uma banda desde há alguns anos, os californianos Helmets, e com apenas 12 anos prepara-se agora para atuar perante grandes plateias.

Veja os Helmets em palco no vídeo em baixo:

(Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez/ Stereogum)