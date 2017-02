O fim de Conchita Wurst está para breve

A “drag queen” Conchita Wurst fez sensação em 2014, quando ganhou o Festival Eurovisão da Canção, na Dinamarca, com o tema “Rise Like a Phoenix”. Esteve sob o holofote internacional pelo seu estilo muito particular, num look feminino com uma barba bem desenhada.

Ficou famosa como “Rainha da Áustria” por grande parte dos media internacionais, no entanto, esse reinado aproxima-se do fim.

Em entrevista ao jornal alemão Die Welt, citado pelo Notícias ao Minuto, Thomas Neuwirth, o homem de 28 anos que deu vida à personagem, revelou que o tempo de vida de Conchita já ultrapassou o que estava inicialmente previsto e que era altura de abandonar o look.

A justificação prende-se com a criação de uma nova personagem: “Com a senhora de barba atingi tudo o que queria desde a vitória no Festival da Eurovisão”, confessa. “Já não preciso dela… tenho de a matar”, afirma o austríaco, Thomas Neuwirth.

No entanto, apesar da data da morte ainda não estar definida, é pouco provável que aconteça antes de um anunciado segundo álbum, com lançamento previsto algures ainda para este ano.

(Foto: Huffingtonpost)