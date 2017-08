Em pouco mais de meio ano, o aeroporto internacional do Luxemburgo atingiu a fasquia dos dois milhões de passageiros.

O número foi alcançado no final do mês de julho, informou hoje, na rede social Twitter, a LUXairport, empresa que gere o aeroporto do Findel. Só no mês passado, transitaram pelo aeroporto luxemburguês 356 mil passageiros.

Os números testemunham o crescimento da infraestrutura, algo que motivou a abertura, no mês passado do terminal B.

Redação Latina