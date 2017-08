Fipronil: Resultados das últimas análises a produtos luxemburgueses são negativos

Já são conhecidos os resultados de todas as análises feitas até agora a produtos luxemburgueses no âmbito do caso dos ovos contaminados com fipronil. Em comunicado enviado às redações, os ministérios da Agricultura e da Saúde garantem que não foram detetados vestígios do inseticida tóxico nos produtos luxemburgueses.

Os resultados das análises de 13 amostras já tinham sido revelados na semana passada. Hoje, ficou-se a saber que as restantes cinco amostras analisadas também não continham fipronil.

O Governo garante, ainda, que as autoridades competentes continuam a acompanhar o caso e as informações que chegam através do sistema de alerta rápido da Comissão Europeia.

Redação Latina