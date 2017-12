FLF: Jornada cancelada devido às condições climatérias e estado dos relvados

As condições meteorológicos adversas, com temperaturas abaixo de zero, e as más condições dos terrenos de jogo ditaram o adiamento dos jogos da 11° jornada da Liga BGL e da Promoção de Honra, anunciou hoje a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

A decisão surge depois de uma última e derradeira inspeção aos campos de futebol feita durante a manhã deste domingo (03).

Já ontem, os jogos RM Hamm Benfica-Racing e Rodange- Progrès Niederkorn, da Liga BGL, foram adiados pelas mesmas razões.

A FLF deverá anunciar nos próximos dias a data para a realização dos jogos em atraso da ronda 11, que fecha a primeira volta dos dois campeonatos (Liga BGL e Promoção de Honra).