FNR vai investir 700 mil euros em projetos de exploração do espaço

O Fundo Nacional da Investigação (FNR, na sigla em francês) vai investir 700.000 euros em projetos de exploração do espaço.

De acordo com o Ministério da Economia, trata-se da primeira vez que o organismo público se compromete a financiar projetos relacionados com a área espacial e que contribuem para o desenvolvimento da estratégia SpaceResources.lu.

O projeto foi lançado no ano passado. Já este ano, em julgo, o Luxemburgo tornou-se no primeiro país europeu a criar um enquadramento jurídico que permite às empresas explorarem os recursos naturais do espaço, como por exemplo os asteróides. O projeto de lei sobre a matéria foi votado em julho.

Segundo dados também do Ministério da Economia, a indústria espacial emprega atualmente mais de 700 pessoas no Luxemburgo.

