Fola recebe líder Differdange, com o F91 à espreita do primeiro lugar

O Progrès Niederkorn recebe esta noite o Canach, no duelo de abertura da 23ª jornada da Liga BGL. São duas equipas com objectivos distintos. O Progrès luta por um lugar europeu e o Canach só pensa na manutenção.

O jogo grande desta ronda está marcado para a tarde de domingo, entre o terceiro classificado, Fola, e o líder, Differdange.

O campeão nacional, F91 Dudelange, é segundo, a dois pontos do Differdange, e recebe o aflito Rumelange, também no domingo à tarde. O F91 fica a “torcer” por uma vitória do Fola, para poder regressar à liderança da prova.

Entretanto, na luta pela manutenção, o Hamm Benfica está, verdadeiramente, em “maus lençóis”. Os encarnados de Cents são penúltimos, com os mesmos 19 pontos do último, o Käerjeng, e deslocam-se ao difícil campo do Mondorf, que ainda luta pela Europa.

A jornada só fecha na segunda-feira (1 de Maio), com o duelo entre o Strassen e a Jeunesse, duas equipas do meio da tabela.

Programa completo

Sexta-feira: 28 de abril

Progrès – Canach (20:00)

Domingo: 30 de abril

Rosport – Union Titus Pétange (16:00)

Fola – Differdange (16:00)

F91 – Rumelange (16:00)

Mondorf – Hamm Benfica (16:00)

Käerjeng – Racing (16:00)

Segunda-feira: 1° de maio

Strassen – Jeunesse (16:00)

Redação Latina (foto: Lusa)