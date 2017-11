Folga orçamental deve beneficiar os mais pobres – OGBL

O Comité Executivo da central sindical OGBL exige que o orçamento de Estado para 2018 inclua mais medidas sociais, em prol dos mais desfavorecidos.

Num comunicado enviado à comunicação social, a OGBL sublinha que as finanças públicas do país continuam sãs e que a administração pública apresenta um saldo positivo de 333 milhões de euros (+0,6% do PIB). Esta folga orçamental deve crescer, ainda mais, nos próximos anos, com perspetivas de atingir um saldo de 1,1 mil milhões de euros até 2021 (+7% do PIB).

Ora, neste contexto favorável, “é necessário pôr em prática as políticas sociais que se impõem”, dizem os dirigentes sindicais. Além disso, a OGBL minimiza o défice público de 890 milhões de euros, justificado pelo “elevado nível de investimento público (2,4 mil milhões de euros)”, incluído no orçamento de 2018.

A central sindical critica as forças políticas mais conservadoras, por “usarem os números do défice para reclamar menos despesa pública”.

O maior sindicato do país sublinha, também, que a dívida do Estado (22,7%) é uma das mais baixas da União Europeia. Neste capítulo, a média da zona euro é de 89,5%.

Por outro lado, prevê-se, para 2018, um crescimento económico de 4,4%, bastante superior aos 3% de 2017. Neste cenário, a OGBL exige do governo “um reforço dos apoios sociais às famílias mais desfavorecidas, mais isenções fiscais e um aumento de 10% do salário social mínimo”, entre outras medidas.

Redação Latina