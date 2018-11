Folgas extraordinárias para vítimas de catástrofes naturais?

Há uma petição pública que defende que as vítimas de catástrofes naturais devem ter direito a dias de folga extraordinários.

Laurent Leclère, autor da petição, lembra que essas pessoas são obrigadas a faltar ao trabalho, nos primeiros dias, para gerir as consequências do desastre, nomeadamente a necessária limpeza e as formalidades burocráticas com o Estado e com as seguradoras.

A petição (n° 1119) pode ser assinada até ao dia 11 de dezembro, no site da Câmara dos Deputados, em www.chd.lu. Se até lá conseguir 4.500 subscritores, o tema será debatido no Parlamento.

Recorde-se que no final do mês de maio e no início de junho, o grão-ducado foi atingido por chuvas torrenciais que chegaram a colocar o país sob alerta vermelho. A região do Mullerthal foi uma das mais atingidas. A acumulação de água provocou fortes danos na estrada entre Berdorf e Beaufort, que vai ficar fechada ao trânsito durante pelo menos um ano.

Redação Latina (Foto: Arquivo Latina)