Foo Fighters ultrapassaram a hora e cortaram-lhes o som durante concerto

O concerto dos Foo Fighters, em BottleRock, na Califórnia, no passado domingo (29/05), teve direito a muita comida e bebida e alguma música.

Foram dezenove os temas percorridos pela banda até chegarem à última canção, “Everlong”, altura em que – dado que Jordyn Blum, a mulher do líder Dave Grohl, fazia anos -, “gastaram” uns minutos do espetáculo a cantar-lhe os parabéns antes do arranque da última música.

Facto é que o tempo dedicado nos “parabéns a você” acabou por ser crucial para o espetáculo, uma vez que a organização viu-se obrigada, sem avisar, a cortar o som a meio da música para cumprir a lei local que impõe silêncio a partir das 22h, tal tinham sido as queixas sobre o ruído no passado.

A banda de Grohl não se apercebeu que estava sem som pelo que continuou a tocar como se nada fosse. Por outro lado, o público ainda acompanhou a música até ao fim cantando em uníssono.

Veja o vídeo em baixo: