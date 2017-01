‘Food Summit’ estreia a 7 de fevereiro no Pavilhão Victor Hugo (C/Áudio)

Exposições, degustações, conferências e prémios, em torno da alimentação. A primeira edição da ‘Food Summit’ é tudo isto e muito mais. O evento está agendado para 7 de fevereiro, no Pavilhão Victor Hugo, em Limpertsberg.

O principal objectivo é promover o consumo de produtos locais, no Luxemburgo e além-fronteiras, como afirmou à Rádio Latina Gerald Mangin, um dos responsáveis da organização do certame.

A cimeira da alimentação vai reunir cerca de 300 profissionais do sector agroalimentar, nomeadamente da agricultura, da Horeca, da restauração colectiva e da grande distribuição. O chef Yves Radelet é um dos participantes numa grande mesa-redonda sobre o consumo de produtos nacionais.

A cimeira também vai recompensar as boas práticas dos participantes, com a entrega dos ‘Luxembourg Food Awards’.

Primeira edição da ‘Food Summit’ a 7 de fevereiro, no Pavilhão Victor Hugo, em Limpertsberg. A iniciativa é do grupo Farvest, com a colaboração do ministro da Agricultura, Fernand Etgen, e da Protecção dos Consumidores.

Redação Latina