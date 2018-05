Formação contínua nas empresas em crescimento

Está a aumentar o número de empresas luxemburguesas que apostam na formação contínua dos trabalhadores. O país já ocupa o décimo lugar, a nível europeu.

72% das empresas garantem formação aos seus trabalhadores, segundo um estudo do STATEC, referente a 2015. A taxa sobe para 77% se tivermos em conta outros tipos de formação contínua, nomeadamente conferências.

Sem surpresa, são as empresas com mais trabalhadores que proporcionam praticamente todos os tipo de formações, ao passo que nas pequenas a taxa é de 67%.

89% das empresas dos setores da informação, comunicação, finanças e seguros garantem formação ao seu pessoal mas no setor da construção são apenas 54%.

Contrariamente aos outros países da UE, no Luxemburgo as mulheres aderem mais à formação contínua do que os homens.

Globalmente, cada trabalhador participou, em média, em 35 horas de formação, ou seja mais 10 horas do que a média europeia.

As competências técnicas e linguísticas são dominantes no painel de formações empresariais.

