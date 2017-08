Fórmula 1: Hamilton vence GP da Bélgica e reduz distâncias para Vettel

O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio de Bélgica, 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e reduziu a diferença para o líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi segundo.

Depois de ter igualado no sábado o recorde de ‘poles’ (68) do alemão Michael Schumacher, Hamilton alcançou a quinta vitória da temporada e encurtou para sete pontos o seu atraso em relação a Vettel na classificação do Mundial (220 contra 213).

O britânico completou as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps em 1:24.42,820 horas (308,052 km), terminando 2,358 segundos à frente de Vettel, enquanto o australiano Daniele Ricciardo chegou 10,791 segundos depois e completou o pódio.