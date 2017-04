Fórmula 1: Valtteri Bottas triunfa na Rússia

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou hoje o primeiro triunfo da carreira na Fórmula 1, ao ganhar o Grande Prémio da Rússia, quarta prova do Mundial, que decorreu no autódromo de Sochi.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que tinha partido do primeiro lugar da grelha, terminou em segundo, seguido do finlandês Kimi Raikkonen, colega de equipa do germânico.

No Mundial, Vettel manteve-se no comando, agora com 86 pontos, seguido do britânico Lewis Hamilton (piloto da Mercedes que terminou em quarto na Rússia), com 73, e de Bottas, com 63.

A quinta prova do Mundial, o Grande Prémio de Espanha, está marcada para 14 de maio, no circuito da Catalunha, em Barcelona.