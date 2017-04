Fórmula E: Félix da Costa desiste no Grande Prémio do México

O piloto português António Félix da Costa (Andretti) desistiu este sábado do Grande Prémio do México, quarta prova do Mundial de Fórmula E, ganha pelo brasileiro Lucas de Grassi (Audi Sport).

O piloto luso abandonou a 12 voltas do final, devido a problemas mecânicos no seu monolugar.

Ao não acabar a prova, António Félix da Costa caiu para a 12.ª posição da classificação, com 10 pontos. O suíço Sébastien Buemi (Renault E.dams) a manter a liderança, com 76 pontos.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula E, a quinta, terá lugar no dia 13 de maio, no Mónaco.