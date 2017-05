Fortuna de Adele não para de crescer

A fortuna de Adele já a colocou no top 20 dos artistas mais ricos do Reino Unido ao lado de nomes como Brian May, dos Queen, ou Robbie Williams.

O jornal Sunday Times publicou a lista dos artistas mais ricos do UK e, como refere a Blitz, Paul McCartney, ex-Beatle, continua a liderar com cerca de 920 milhões de euros.

Em segundo lugar está o compositor Andrew Lloyd Webber e em terceiro os irlandeses U2.

Adele já aparece na listagem, no 19º lugar com uma fortuna estimada em mais de 147 milhões de euros.

Veja o top 20 em baixo: