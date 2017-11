França conquista 10ª Taça Davis

A França conquistou este domingo a sua 10ª Taça Davis ao bater a Bélgica na final da competição de ténis por 3-2.

Na partida derradeira Lucas Poullie cilindrou Steve Darcis em três ‘sets’, com os parciais de 6-3, 6-1 e 6-0.

No sábado, a equipa gaulesa colocou-se em vantagem por 2-1 na final disputada com Bélgica, depois do triunfo de Pierre-Hugues Herbert e Richard Gasquet, no encontro de pares.

A França conquistou a sua décima vitória na competição, depois de ter erguido a ‘saladeira’ pela última vez há 16 anos.